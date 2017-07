/ / Sinop começa disputa a semifinal jogando na capital diante do Mixto

Os meninos do Galo do Norte, farão o primeiro duelo na fase mata-mata contra o Mixto Esporte Clube, jogando no Dutrinha, domingo (23). Além deste jogo, outra duas partidas serão realizadas no final de semana, pelo Estadual Sub 19.



A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou hoje a rodada, com datas, locais e horários para os jogos das quartas de finas.

Os jogos em Cuiabá irão ocorrer no estádio Presidente Dutra sem a presença de público. As agremiações e a FMF ainda tentam junto a Prefeitura de Cuiabá e Juizado Especial do Torcedor a liberação de torcedores na praça esportiva.

Os jogos de volta das quartas de finais irão ocorrer no mesmo dia e horário devido à classificação de um quarto colocado por índice geral.

Jogos de ida: Sábado (22) às 15h - Dom Bosco x União - Estádio Presidente Dutra em Cuiabá

Domingo (23) às 15h - Mixto x Sinop - Estádio presidente Dutra em Cuiabá.

Domingo (23) às 17h - Luverdense x Ação - Estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde.