/ / São Paulo cede empate para o Atlético-GO e mantém jejum

Por Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press/arquivo)

O técnico Dorival Júnior não teve a estreia dos sonhos no São Paulo. Com o apoio de mais de 31 mil torcedores, na fria noite desta quinta-feira, no Morumbi, o Tricolor esteve à frente no placar por duas vezes, mas acabou cedendo o empate por 2 a 2 diante do lanterna Atlético-GO, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aumentou o jejum de vitórias para oito partidas.

Com o resultado, o São Paulo ganha duas posições e fica no 17º lugar, com 12 pontos ganhos, três a menos que a Chapecoense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, da qual não consegue sair há três rodadas. Já o Atlético-GO permanece na 20ª e última colocação,com míseros oito pontos.

Agora, o São Paulo tentará, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), enfim findar o jejum de vitórias contra a Chapecoense, na Arena Condá. No mesmo dia e horário, o Dragão recebe o Atlético-MG, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.