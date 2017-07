/ / Queima de fogos, apresentação da banda municipal, montaria em touro e muita música com Leonardo marca a abertura da 23ª Expotã

A Noite teve inicio com a abertura oficial, composta pela apresentação da equipe organizadora, autoridades, entrada dos peões, bandeiras, apresentação da Banda Municipal Raça Leal e queima de fogos. Na sequencia os peões garantiram a emoção com as montarias do rodeio, logo no inicio um momento de tensão e susto, um peão de apenas 17 anos de idade acabou caindo do touro e permanecendo desmaiado por alguns minutos. Por sorte não teve maiores consequências, pois a cabeção do peão se chocou com a cabeça do touro.





Após as montarias foi a vez do cantor Leonardo subir ao palco e animar a primeira noite de exposição, o cantor que é um ícone da musica sertaneja que animou a galera com um resumo dos principais sucessos acumulados ao longo de mais de 30 anos de carreiras, um repertorio variados, desde musicas consagradas da época de Leandro e Leonardo até as musicas mais recentes e parte do repertório do show cabaré.

Pedro Henrique presidente da festa falou do quanto à equipe organizadora se dedicou para trazer para a região uma grande festa, segundo ele são apenas 04 dias, no entanto são recheados de atrações.

Érico Stevan Prefeito municipal afirmou que o evento tem o total apoio da prefeitura, pois vem de encontro com o desenvolvido do município, traz oportunidades de grandes negócios e laser para a população que tem a possibilidade de curtir uma grande festa.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho