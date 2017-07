/ / Promotor volta a ficar agressivo e é contido por policias em hospital de Sinop

O promotor de Justiça de Guarantã do Norte/MT Fábio Camilo da Silva, voltou a apresentar surto de agressividade após internação no Hospital Regional de Sinop, esta madrugada. Segundo informações do boletim de ocorrências, na sala clínica da unidade, ele teria acordado por volta das 2h30 após passar o efeito do sedativo e dos remédios intramusculares e intravenais.





O medicamento foi aplicado para conter o descontrole e agressividade dele. Consta no documento policial, que após encerrar o efeito da medicação uma equipe da Polícia Militar precisou ser acionada novamente. Fábio teria conseguido se soltar das amarras que o seguravam à maca. Após isso, voltou a ser agressivo, apresentava fala evasiva e com diálogos sem sentido.





Uma equipe de enfermeiros e os militares o contiveram e houve aplicação do sedativo. Ele foi deitado em um maca e adormeceu por volta das 4h30. O atual estado de saúde dele não foi revelado. Fábio Camilo foi internado primeiramente no hospital de Guarantã e precisou ser sedado, ontem à noite.





Na sequência, houve um pedido do Ministério Público Estadual para que ele fosse transferido para uma unidade médica de Sinop. Conforme Só Notícias já informou, o promotor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil após reagir com violência e desacatar policiais militares durante uma abordagem da equipe, no último sábado à tarde.





Ele foi filmado e gerou uma grande repercussão na capital e interior. O promotor estaria supostamente embriagado. Em determinado momento do vídeo, ele chega a tirar o quepe do policial e jogá-lo ao chão. Ele estava dirigindo um veículo na BR-163, na saída para Matupá.





A PM de Guarantã do Norte confirmou os fatos, mas a corporação ainda não emitiu nota ou informações sobre o desacato do promotor. Fabio ainda é acusado de ter desentendimento com duas pessoas no hotel onde estava hospedado. Ele teria ordenado que saíssem do local.





O promotor ainda teria ido até a sede da TV Imigrantes, usando toga, e quebrado a porta de vidro. Novamente, a Polícia Militar foi chamada e soldados foram ao local. Um outro vídeo mostra o promotor na delegacia, usando toga, descalço. Ele toma vários copos de água, joga alguns no chão e no balcão e depois limpa e também passa o pano na porta da delegacia e, alterado, faz 'oração'.





Outro lado Por meio de nota, o Ministério Público Estadual afirmou lamentar profundamente a situação ocorrida em Guarantã do Norte e assegura que todas as providências estão sendo tomadas para apuração da conduta do promotor de Justiça substituto e adoção das medidas disciplinares cabíveis. Destaca, ainda, que trata-se de um fato isolado que não representa a postura adotada diariamente pelos 264 membros da instituição.

Por Só Notícias/Cleber Romero e Alex Fama