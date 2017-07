/ / Prefeito de Guarantã participa de reunião com Teté Bezerra sobre os recursos do lago

Na semana passada o prefeito, Érico Stevan esteve em Brasília onde cumpriu diversas agendas, uma delas com a Secretária Nacional do Ministério do Turismo, Teté Bezerra, onde trataram da construção do lago em Guarantã do Norte.



A obra será tocada através de uma emenda do deputado federal, Carlos Bezerra no valor de R$ 4,2 milhões.



A reunião foi para tratar do projeto elaborado pela equipe da engenharia da prefeitura de Guarantã do Norte. O projeto agora aguarda a liberação para iniciar os trabalhos no local onde será o lago.



"A reunião foi bem produtiva, agora aguardamos a liberação para que possamos iniciar as obras do nosso tão sonhado lago", classificou o prefeito.

Por Olhar Cidade da Redação