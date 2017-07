/ / Peixotense se destaca em competição Sub18 em Mundial no Quênia

O peixotense, Arielton Costa, de 17 anos, hoje treinando em Sorriso, conseguiu dois grandes resultados no Mundial Sub18, em Nairobi - Quênia, ficando em 4º lugar nos 100 metros e 7º lugar nos 200 metros.





Arielton que foi descoberto em 2014, treinava futsal e disputou pela Escola Municipal Dom Hélder, os Jogos Individuais de Peixoto de Azevedo, na época ele já surpreendeu a organização com os tempos nos 75 e 250.





Foi convocado pela Secretaria de Esportes para disputa do atletismo na categoria B e professor David Neto no futsal, nos Jogos Estudantis Vale do Teles Pires em 2014, conquistou 07 medalhas, campeão e artilheiro pelo futsal, e no atletismo levou, 75, 250, dois revezamentos e atleta destaque, no mesmo ano foi campeão Regional Escolar categoria B pela Escola Dom Hélder em que tinha no comando a professora, Fabiana Rodrigues no futsal e acabou disputando o atletismo e conquistando a vaga para os Jogos Escolares Brasileiro daquele ano, com inúmeros resultados positivos, o professor Elves Pinho encaminhou o atleta para Sorriso.





Em Sorriso, Arielton Costa vem conquistando títulos por Mato Grosso, competições nacionais e internacionais, o atual treinador em Marcos Vieira. Por Esporte de Peixoto.Com