/ / Ossada humana encontrada no Nortão é de ex-combatente da FEB, diz familiar

Lívia Cristiana Nunes Pereira afirmou, em entrevista ao Só Notícias, que os restos mortais localizados aos fundos de uma residência, no município de Nova Canaã do Norte (240 quilômetros de Sinop), no último sábado, são do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Gabriel José Pereira. Ela é neta e disse ter o reconhecido pelas roupas que vestia antes de desaparecer.

“Os ossos foram encontrados nos fundos da residência que ele morava. Temos certeza que é o meu avô. É a roupa que ele sempre vestia. Os detalhes de tudo que ela tinha. Reconhecemos de imediato pelas vestes. Ele usava roupas tipo uniformes, sempre azul. A única peça que mudava de cor era a bermuda que ele usava por baixo da calça”, disse Lívia, ao Só Notícias.

Ainda de acordo com a neta dele, o ex-combatente foi dado como desaparecido em 2014 quando tinha 90 anos. “Acreditamos que ele tenha sido morto. Porque foram levados algum objetos e a casa não foi arrombada. Além disso, mataram os dois cachorros. Os dois animais protegiam muito ele. Depois que ele sumiu, fomos lá para limpar e encontramos os restos mortais dos cachorros. Ele juntava muito papelão, plásticos e latas. Durante a limpeza, encontramos a cabeça dos cachorros. Quem entrou na casa dele tinha a chave da casa”.

Segundo Lívia Cristiana, Gabriel José despareceu depois que ele vendeu uma fazenda por menos da metade do valor, em Nova Canãa do Norte. “Devido a idade, ele já estava com pouca saúde mental. A propriedade valia milhões e ele vendeu por pouco mais de R$ 150 mil. Ele não estava mais podendo fazer negócios e depois desta venda, desapareceu”.

A versão apresentada pela neta passa a ser investigada pela polícia.

Conforme Só Notícias já informou, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta foi até o local para recolher a ossada e encaminhou o material à Politec de Cuiabá. Na capital serão realizados os exames necessários para comprovar a identificação. Não há previsão de quando um laudo com este resultado ficará pronto.

No início do ano passado, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) se deslocaram de Cuiabá para Nova Canaã para desativar cinco explosivos encontrados na casa dele. Os objetos estavam enterrados nas proximidades da casa e aparentemente foram fabricados artesanalmente.

Pereira foi ex-combatente da FEB e lutou na Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, participou da tomada de Montese, na Itália. Nos anos seguintes, atuou como líder de movimentos sindicais e ainda trabalhou como motorista e fotógrafo.

Por Só Notícias/Cleber Romero e Alex Fama (foto: arquivo pessoal/divulgação)