Rose Velasco, repórter SES/MT

Até o dia 28 de julho mais de 536 profissionais da área da saúde já fizeram a inscrição para participarem do 1º Encontro Mato-grossense de Aleitamento Materno, que será realizado em Cuiabá entre 02 e 04 de agosto. Os organizadores esperam um total de 650 profissionais inscritos, além de representantes de instituições públicas e privadas que atuam em defesa dos direitos da mulher e das crianças, acadêmicos de cursos na área da saúde e a sociedade civil. A abertura do evento será no Teatro Zulmira Canavarros na próxima quarta-feira, dia 2, a partir das 9h. As programações dos dias 3 e 4 serão realizadas no Hotel Fazenda Mato Grosso.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://goo.gl/forms/mzhD4hiDft2y7Pmq2

A programação está disponível na página: http://www.saude.mt.gov.br/emama

Valter Campanato/Agência Brasil



Municípios aderem à Agenda Única em prol do Aleitamento Materno em MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) mobilizou os municípios para participarem do Agosto Dourado, mês destinado à sensibilização social para a importância do aleitamento materno. No intuito de dar visibilidade às ações de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno, durante o Agosto Dourado 2017 a área técnica do Aleitamento Materno da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da SES-MT desenvolveu a Agenda Única MT, na qual todas as instituições de saúde e educação, pública ou privada, que planejam desenvolver ações de promoção do aleitamento materno, em todos os 141 municípios de Mato Grosso, poderão divulgar a sua programação local no Portal da Saúde de MT.

Segundo o coordenador do evento e membro da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde (COPHS SES/MT), Rodrigo Carvalho, a adesão dos municípios ao projeto Agosto Dourado contribui para descentralizar as ações de orientação e de sensibilização da população quanto ao aleitamento materno, além de possibilitar a participação das mães em atividades de caráter educativo no seu próprio município.

O 1º Emama conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, do deputado Estadual Baiano Filho, do Gabinete de Comunicação (Gcom), Ascom SES-MT, Escola de Saúde Pública de Mato Grosso, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil), Matrice, Projeto V, Grupos Bem Gerar e Roda da Luz e BPW Cuiabá.