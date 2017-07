/ / MT entra na fase crítica de seca e sem previsão de chuvas

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) informa que este é o início da fase crítica do inverno seco mato-grossense.

Na capital, a última chuva caiu dia 19 de abril e foram 21,3 milímetros, o que é considerado um grau de pluviosidade médio. Desde então, não há previsão de nova precipitação.

Desde 1 de julho, a umidade relativa do ar está caindo, oscilando sempre abaixo de 40%.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que, abaixo de 60%, medidas devem ser tomadas para amenizar os impactos à saúde humana, como doenças respiratórias, alergias, irritação de olhos e boca, mal estar, ressecamento de pele e desidratação.

Na última sexta-feira (7), chegou a 20% em Cuiabá.

Arquivo



Temperatura está alta, chegando a 33 graus

Escala por estado de criticidade indica que entre 21 e 30% é caso de atenção. Exercícios físicos devem ser evitados e ambientes fechados umidificados, com vaporizadores, toalhas molhadas, baldes de água e água à vontade. De 12 a 20% é alerta e 12%, emergência. Neste caso, além das recomendações acima, a OMS sugere evitar aglomerados e suspender aulas.

A previsão é a mesma para o Estado todo. Temperatura alta, tempo seco, sem chuva.

A temperatura mínima registrada na capital nesta segunda-feira (10) foi de 17,1 graus, às 3 horas da madrugada, e a máxima prevista é de 33 graus, às 14 horas.

Meteorologista Waldilson Almeida Fidelis, chefe do setor de telecomunicações do 9º Distrito de Meteorologia de Várzea Grfande, que faz a medição local, afirma que não recebeu qualquer aviso de frente fria.

Cuidados pessoais em clima seco

* Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

* Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

* Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

* Evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16 h;

* Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

* Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

* Aproveite o vapor produzido pela água quente durante o banho para lubrificar as narinas

Cuidados com o ambiente

* Ponha toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos aposentos, principalmente nos quartos de dormir;

* Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções oportunistas das vias aéreas;

* Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

* Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Se não for possível utilizar aspiradores, utilize panos úmidos;

* Ligue os ventiladores de teto para cima. Ligados para baixo, levantam a poeira que se mistura no ar que vc vai respirar.

* Deixe o carro em casa, sempre que possível; aproveite para dar uma caminhada quando for percorrer distâncias menores;

* Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

Por Keka Werneck

(Fonte das dicas é o site do médio Drauzio Varella)