/ / Motorista fica preso às ferragens e morre em acidente na BR-163 próximo a Guarantã do Norte

O acidente foi registrado na rodovia federal a cerca de cinco quilômetros de Guarantã do Norte/MT, sentido Matupá, na manhã de domingo (30/07), Hugo Marcelo Cotrin de 32 anos era o motorista de um veículo (marca e modelo não confirmados), ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

No veículo estava como passageiro Cleber Bernardino Fernandes de 37 anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, ele conseguiu pegar uma carona após o acidente e foi até o hospital municipal para receber atendimento médico.

Ele relatou aos policiais que estava no banco do passageiro dormindo e não presenciou o acidente.

A funerária Pax Memorial informou, ao Só Notícias, que o corpo de Hugo será trasladado para Campo Grande (MS), onde residem familiares.

Por Só Notícias/Alex Fama e Cleber Romero