/ / Marcos Birigui negocia retorno à equipe do Cacerense

O técnico Marcos Birigui rescindiu contrato com o Sinop Futebol Clube após comandar o clube por duas temporadas consecutivas. Agora, desempregado, ele está negociando seu retorno ao Cacerense, time pelo qual conquistou a extinta Copa Mato Grosso de 2006 e sagrou-se campeão Mato-grossense no ano seguinte, em 2007.

Ídolo na cidade de Cáceres, Birigui caminha para reassumir o comando da ‘Fera’ do Pantanal no mês que vem, quando a equipe iniciará os trabalhos visando a Copa FMF, torneio seletivo previsto para começar a partir da segunda quinzena de setembro. De férias em Campinas, interior de São Paulo, o técnico é considerado o profissional ideal para tocar um novo projeto de ascensão do Cacerense no cenário estadual e consequente nacional como ocorreu há dez anos atrás.

O treinador responsável pela chegada do Sinop em duas finais seguidas do Campeonato Mato-grossense e garantir o ‘Galo’ do Norte também em duas participações consecutivas na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série de 2018 e 2019 não faz parte do planejamento da nova diretoria do clube, hoje presidido pelo ex-deputado estadual Dilceu Dal Bosco. O dirigente ressalta à necessidade da chegada de um novo profissional para comandar o departamento de futebol do atual vice-campeão mato-grossense.

No Cacerense, Marcos Birigui poderá desenvolver seu trabalho com ajuda de Valdemir Silva, um dos responsáveis pela ascensão do Dom Bosco no futebol estadual desde 2013 quando obteve o acesso de volta à Primeira Divisão. No Azulão, Silva, hoje novo contratado do clube de Cáceres, ajudou na formação do elenco que conquistou a 1ª edição da extinta Copa FMF Sub-21 em 2015 ao lado do técnico Geani Freitas.

Por A Gazeta (foto: Só Notícias/Vanessa Fogaça/arquivo)