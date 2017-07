/ / Maia vai propor votação da denúncia de Temer na 2ª feira

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta quinta-feira que disponibilizará aos líderes da Casa a próxima segunda-feira como data para o plenário votar a denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer e que, caso as lideranças decidam assim, o caso pode ser analisado apenas em agosto.

"Se houver apoio da maioria dos líderes, a gente marca a votação para segunda-feira. Se não tiver apoio da maioria, a gente deixa para depois do recesso, em agosto", disse Maia a jornalistas na Câmara.

O relatório do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), favorável à denúncia contra Temer, foi rejeitado nesta quinta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, e o colegiado deverá aprovar um parecer contra a acusação ainda nesta noite para encaminhá-lo ao plenário da Câmara.

Maia disse que discutirá com os líderes a data da votação e reiterou que só irá dar início à análise da denúncia quando estiverem presentes 342 deputados em plenário.

"Se essa for a vontade da maioria dos líderes, de hoje para segunda a gente passa a ter condição, capacidade de mobilizar o plenário. Mas essa é uma decisão que vou ouvir os líderes, já que cada um sabe quantos parlamentares de cada partido podem estar em Brasília segunda-feira", disse Maia.

"Não adianta atender ao quórum de alguns e no dia seguinte uma ação no Supremo derrubar a votação. A gente pode começar a discussão com qualquer quórum, mas a gente só pode votar com 342. Assim foi no impeachment da presidente Dilma (Rousseff), e assim tem sido ao longo dos anos em relação às emendas constitucionais."

Reforma trabalhista

Maia foi indagado sobre sua oposição à edição de uma medida provisória por Temer para alterar pontos da reforma trabalhista aprovada nesta semana pelo Congresso e afirmou que não participou do acordo celebrado entre o Palácio do Planalto e senadores para a edição da MP.