/ / Jean Chera renova e será um dos nomes do Galo na Copa FMF

O diretor de futebol do Sinop Futebol Clube, Marco Aurélio Cassiano, informou que foi renovado o contrato com meia Jean Chera até dezembro deste ano. Ele fará parte da equipe que disputará a Copa FMF, com inicio no dia 17 de setembro. O jogo de estreia do Galo do Norte será contra o Cuiabá, no estádio Gigante do Norte.





“O Jean terá contrato até o final do ano com o clube. Ele será um dos jogadores que podem ser inseri dos até os 23 anos. O contrato termina em dezembro, mas pretendemos renovar com ele para o Campeonato Mato-grossense de 2018. Dependerá muito do desempenho dele na Copa FMF. Contamos muito com ele nesta competição. Se ele se destacar vamos renovar. Ele tem uma qualidade muito grande em campo, mas não podemos mandar na escalação do treinador”.



A tabela básica e regulamento da competição foram divulgados pela Diretoria de Competições da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), no último dia 13 deste mês. Serão nove clubes na disputa do título e também de uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Após ser realizada no formato sub-21 nos últimos dois anos, a competição sofreu uma pequena alteração. Este ano, os clubes poderão inscrever na súmula da partida até cinco jogadores com idade até 23 anos. Além desta modificação, os clubes definiram que a competição será realizada em turno único onde todos os clubes se enfrentam. Cuiabá, Luverdense e Sinop já possuem vaga garantida na Copa do Brasil do próximo ano. Por Só Noticias