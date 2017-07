/ / Inter não joga bem, perde em casa para o Boa Esporte e é vaiado

O Internacional perdeu a invencibilidade no estádio Beira-Rio. Neste sábado, o Colorado recebeu a visita do Boa Esporte, em partida válida pela 11ª rodada da Série B, e sem apresentar um grande futebol, acabou derrotado pelo placar de 1 a 0.





Ao final da partida, parte da torcida colorada vaiou o time. O Inter acabou pagando pela fragilidade da defesa. O sistema, que não sofria gols a três partidas, acabou deixando o Boa Esporte tocar a bola com tranquilidade na entrada da área e Diones marcou o gol da vitória.





O clube também sofreu para criar jogadas e pouco incomodou o time mineiro. Com a derrota em casa, o Inter pode até deixar o G4 da Série B do Brasileirão. O time do técnico Guto Ferreira estacionou na quarta posição, com 17 pontos e pode ser ultrapassado pelo América-MG, que entra em campo às 19h00 (de Brasília) e possui um ponto a menos que os gaúchos.





Já o Boa Esporte chegou à 15 pontos e subiu para a décima posição. No próximo sábado, o Inter enfrenta o Criciúma, novamente em casa. Enquanto o BEC recebe o CRB, também no sábado.

Por Gazeta Esportiva (foto: assessoria)