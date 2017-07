/ / Inquérito aponta que tenente foi morto no Nortão com tiro disparado por policial durante caçada a bandidos na mata

A Polícia Militar informou, esta noite, que o tenente Carlos Henrique Scheifer, 27 anos, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), foi morto com tiro disparado por arma de um policial, durante as buscas, em uma mata em Matupá, no Nortão, a ladrões de banco que estavam fungindo, entraram na mata e foram perseguidos.





O oficial morreu no dia 13 de maio. "Durante a instrução do inquérito, o oficial encarregado solicitou exame de balística e constatou, lamentavelmente, que o disparo que vitimou o tenente Scheifer partiu da arma de outro policial militar que o acompanhava. Os envolvidos já estão afastados das atividades operacionais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e se encontram à disposição do encarregado do inquérito e da justiça no Comando de Policiamento Especializado", imforma a PM, em nota da coordenadoria de comunicação.





O inquérito policial militar busca individualizar as condutas e, após concluso, será enviado para a Justiça Militar. Não é foi informado quem atirou e as circunstâncias que ocorreu o disparo, nem se foi acidental. Na nota é citado que o policial que fez o disparo também era lotado no BOPE.





A PM informa ainda que, "de forma isenta e transparente instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar a morte e as circunstâncias que levaram ao óbito do tenente Carlos Henrique Scheifer" e "designou um oficial com mais de 19 anos de caserna para conduzir a investigação", explica a coordenadoria de comunicação. "Neste difícil momento, permanecemos solidários à família e aos amigos do tenente Scheifer prestando todo o apoio e suporte necessários", conclui a nota Conforme





Na época, a PM descobriu que bandidos iriam assaltar um banco, aquela manhã, conseguiu prender quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha, apreendeu dois fuzis 556, outras armas e munições. A ação policial terminou com dois assaltantes mortos.

Por Só Notícias (foto: arquivo/reprodução)