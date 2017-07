/ / Homem flagra esposa com outro, admite que é corno e pede ajuda da Polícia

Um homem de 50 anos, morador de Cáceres (225 Km a oeste de Cuiabá), procurou a delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência inusitado. No documento, confeccionado nesta segunda-feira (17), M.F.F. relata que “é corno dos grandes” e decidiu buscar ajuda na Polícia após chegar em casa e flagrar a esposa mantendo relação sexual com outro homem.

Em seguida, coforme o relato descrito no documento, ele foi para o lado de fora e esvaziou o pneu da bicicleta da esposa para que ela não ficasse com outros homens da cidade. Com várias palavras de baixo calão, ele diz no boletim de ocorrência que não aguenta mais “ter chifres na cabeça” e conta que ao flagrar a cena, a mulher teria o obrigado a permanecer e olhar o ato até o fim.

Por fim, o comunicante diz que o “chifre está doendo na cabeça dele”. Ainda assim, mandou arrumar o pneu da bicicleta da esposa.

No B.O ele é apontado como "vítima" e a mulher que ele descreve como "morena e gostosa" aparece como "suspeita". Ele detalha que espera não ter mais problemas com a amada e por isso espera alguma providência por parte da Polícia Civil.

Por Flávia Borges