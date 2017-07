/ / Guarantã do Norte recebeu a abertura do Projeto Rondon #OperaçãoCachimbo na Uniflor

Neste sábado (15-07) foi realizado na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte (Uniflor) o Projeto Rondon #OperaçãoCahimbo com a presença de 190 acadêmicos e professores de universidades, que estão no Portal da Amazônia para realizar oficinas de cidadania.





Na abertura estavam presentes o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, deputado federal Nilson Leitão, deputados estaduais Dilmar Dal"Bosco e Pedro Satélite, o Ministro do Tribunal Superior Militar, José Barroso Filho, Tenente Brigadeiro Ricardo Machado que é secretário de pessoal, ensino, saúde e desportos no Ministério da defesa, o prefeito anfitrião Érico Stevan e prefeitos das cidades vizinhas, vereadores, militares e demais autoridades.





O prefeito destacou que o projeto Rondon é muito importante para Guarantã do Norte, "um grande evento para mato Grosso, um grande evento para Guarantã do Norte, que se torna a cidade polo recepcionando esses estudantes do Projeto Rondon, são quase 200 universitários que vem trazer conhecimento para a população do Estado do Mato Grosso", disse.





O governador Pedro Taques falou que Mato Grosso recebe pela terceira vez o projeto Rondon, Estado onde nasceu o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, "nosso Estado estará sempre apoiando projetos como esse, que vem trazer cidadania ao nosso povo", destacou.





O Tenente Brigadeiro Machado destacou do apoio que o Projeto Rondon tem recebido dos municípios e o governo do Estado, "queremos com o projeto estruturar uma país onde caibam todos os brasileiros, bem como quis o Marechal Rondon", disse.





Os acadêmicos diante dos presentes fizeram suas apresentações através do "grito de guerra", eles que atuarão partir desta segunda-feira (17-07) em 07 municípios do Mato Grosso e dois distritos no sudoeste do Pará, Castelo de Sonhos e Cachoeira da Serra.





O Projeto Rondon





O Projeto Rondon, sob coordenação do Ministério da Defesa, é conduzido em estreita parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de Governo da Presidência da República.





É uma ação interministerial do Governo Federal realizada em coordenação com os Governos Estadual e Municipal que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, visa a somar esforços com as lideranças comunitárias.

Por Olhar Cidade da Redação