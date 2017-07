/ / Grêmio supera Flamengo fora de casa e reassume vice-liderança

Por Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebe/arquivo)

O Flamengo perdeu a invencibilidade na Ilha do Urubu, ao ser derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luan, ainda no primeiro tempo.

O revés fez a equipe rubro-negra continuar com 23 pontos e cair para a quarta posição na tabela da competição. O Grêmio subiu para 25 e recuperou a segunda colocação, atrás apenas do líder Corinthians, que tem 35.

Apesar da grande torcida e da estreia de Geuvânio, que entrou no segundo tempo e fez boas jogadas, o Flamengo não conseguiu superar o forte esquema defensivo montado por Renato Gaúcho. No desespero, o técnico Zé Ricardo chegou a trocar os volantes por atacantes, mas não conseguiu produzir futebol eficiente.

Na próxima rodada, a ser disputada no fim de semana, o Flamengo vai visitar o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O Grêmio vai receber a Ponte Preta, em Porto Alegre. Ambos os duelos acontecem domingo .