/ / Grêmio diminui distância do líder e deixa Fla e Santos para trás

Com a vitória sobre por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, o Tricolor agora está a oito pontos do Corinthians.

Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) - A combinação de resultados da 14ª rodada do Brasileirão favoreceu o Grêmio. O time gaúcho venceu a Ponte Preta e ainda viu os rivais Flamengo e Santos empatarem. Antes disso, já havia assistido o líder Corinthians empatar com o Atlético-PR e por isso diminuiu a distância. Quem não teve muito o que comemorar foi o São Paulo, que segue no Z4, e a Ponte, que se aproximou da degola.

Com a vitória por 3 a 1 conquistado sobre a Ponte Preta, o Grêmio chegou aos 28 pontos e segue na vice-liderança. Com isso, a distância em relação ao Corinthians caiu de dez para oito pontos. A Macaca, por sua vez, caiu para a 16ª colocação, última antes da zona de rebaixamento, com 15 pontos.

Outros pontos positivos para o Grêmio foram os tropeços de terceiro colocado Flamengo e do quarto Santos, resultados que fizeram com que garantisse ao menos mais uma rodada sem sair da vice-liderança, já que abriu quatro pontos da dupla, com 24 pontos cada um.

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, sétimo colocado, com 21 pontos, e o Santos ficou em um empate sem gols com o Vasco, oitavo colocado, com 20. Os empates também foram bons para o Palmeiras, que venceu o Vitória por 4 a 2 e agora é o quinto colocado, com 22 pontos.

Querendo entrar na briga, o Fluminense venceu o Coritiba por 2 a 1, chegou aos 20 pontos e subiu para a nona colocação. O Coxa caiu para o 12º lugar, com 29.

LÁ EMBAIXO

No confronto direto contra a zona de rebaixamento, a Chapecoense conseguiu vencer o São Paulo por 2 a 0. Os números mantém o São Paulo com apenas 12 pontos, na 18ª colocação, dentro do Z4. Já a Chapecoense chegou aos 18 pontos e agora já sonha com uma vaga na Sul-Americana da próxima temporada.

Sassá, emprestado pelo Botafogo, marcou o gol de empate do Cruzeiro diante do Flamengo. Foto: Oficial - Cruzeiro

Enquanto isso, o lanterna Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Mineiro, por 2 a 1, de virada O time goiano continua com apenas oito pontos. O time mineiro interrompeu a série de dois jogos sem vitória e se reabilitou, com 20 pontos, na décima colocação.

A rodada também contou com o empate por 1 a 1 de Bahia - 14ª colocado, com 16 pontos- e Avaí, 17º colocado, com 13 pontos. O encerramento será às 20 horas desta segunda-feira, quando o Botafogo recebe o Sport, no Engenhão.