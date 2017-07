/ / Focos de queimadas caem 49% na BR-163 em Mato Grosso este ano

Este ano, a Rota do Oeste registrou uma queda de 49% no número de focos de queimadas combatidas ao longo do trecho de 850 quilômetros sob concessão em Mato Grosso. O período analisado é de janeiro a junho deste ano (136 casos) em relação a 2016 (257 casos). No Estado, o período proibitivo das queimadas terá início, neste sábado (15), e segue até 15 de setembro, conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Este ano, a Rota do Oeste registrou uma queda de 49% no número de focos de queimadas combatidas ao longo do trecho de 850 quilômetros sob concessão em Mato Grosso. O período analisado é de janeiro a junho deste ano (136 casos) em relação a 2016 (257 casos). No Estado, o período proibitivo das queimadas terá início, neste sábado (15), e segue até 15 de setembro, conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

A concessionária possui cinco caminhões-pipa com capacidade para oito mil litros distribuídos em suas Bases de Atendimento ao Usuário (SAUs) no trecho para atender ocorrências até a chegada do Corpo de Bombeiros ao local das queimadas.

Além disso, equipes de apoio da concessionária que percorrem o trecho durante inspeção diária recebem treinamento especial para controlar pequenos focos de queimadas que surgem na faixa de domínio e possuem em seus veículos equipamentos como abafadores, luvas e óculos.

Segundo o Batalhão de Emergências Ambientais, em Mato Grosso, o cenário tem se mostrado positivo este ano. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve uma queda de aproximadamente 17,95% nos registros de focos de calor de janeiro a 10 de julho de 2017, em comparação no mesmo período de 2016, passando de 7,4 mil casos para 6,1 mil. Mato Grosso ocupa o primeiro lugar no ranking dos estados da Amazônia Legal monitorados pelo Instituto, seguido por Tocantins e Maranhão.

Um dos itens que ajudam a prevenir o surgimento de queimadas no trecho sob concessão é o trabalho constante de roçada da vegetação e limpeza da faixa de domínio, de acordo com o gerente de Operações, Wilson Ferreira. O trabalho é feito nos trechos sob responsabilidade da Concessionária: da divisa com Mato Grosso do Sul a Rondonópolis (BR-163); de Cuiabá, na rodovia dos Imigrantes (BR-070), até Rosário Oeste (BR-364) e de Posto Gil a Sinop (BR-163).

“Estamos realizando com frequência o trabalho de roçada de até 4 metros a partir da borda da pista em todos esses segmentos, mantendo a vegetação abaixo de 30 centímetros, o que evita que o fogo se propague por longas áreas e chegue até a pista”.

Os usuários que avistarem algum foco de queimada no trecho sob concessão, da divisa com Mato Grosso do Sul a Sinop, podem informar os atendentes do Centro de Controle Operacional (CCO) por meio de ligação gratuita ao número 0800 065 0163. Uma equipe será enviada ao local para verificar da ocorrência.

Por Redação Só Notícias