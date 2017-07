/ / Flamengo 2 x 2 Palmeiras - Ficou um gostinho de quero mais

Surpresa na escalação contra o Flamengo, nesta quarta-feira, o jogador ganhou a vaga do titular Fernando Prass para defender um pênalti no segundo tempo e ajudar o time a segurar o empate em 2 a 2.

A partida foi muito equilibrada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras continua na quinta colocação, com 23 pontos, a dois do próprio Flamengo. O Corinthians segue na liderança, com 37.

SEGUROU A CHANCE!

Jailson até um ano atrás era apenas o terceiro goleiro do clube. A condição mudou radicalmente no ano passado, com a lesão de Fernando Prass e atuações inseguras de Vágner, o reserva imediato.

O outro suplente assumiu a posição, foi decisivo na conquista do Brasileirão e contra o Flamengo ajudou a manter a escrita de jamais ter perdido pelo Palmeiras em 29 partidas.

O confronto entre elencos dois dos elencos mais valiosos do Brasil foi empolgante. Embora a situação atual na tabela de Classificação de brigar pelo G6 esteja abaixo da expectativa dos clubes por um protagonismo maior, a partida serviu para ambos mostrarem força. O estádio lotado presenciou uma partida equilibrada e emocionante, com vários gols.

Palmeiras conquistou um ponto importante fora de casa

VERDÃO MELHOR

O Palmeiras começou o jogo no Rio com uma novidade em alta e o futebol de sempre, irregular e instável. O técnico Cuca surpreendeu ao escalar o goleiro Jailson na vaga de Fernando Prass. Se não fosse pelo novato, o início de partida teria sido pior. A defesa desorganizada, o meio sem marcação e o ataque inerte deixaram o Flamengo testar bastante a qualidade do substituto.

O gol de Pará logo aos 7 minutos desequilibrou de vez o time paulista. O Flamengo se impôs e só perdeu a vantagem ao sofrer dois lances inéditos até então. Foi o Palmeiras resolver atacar duas vezes e finalizar em ambas ocasiões para virar o jogo - com Willian, aos 31, e Róger Guedes, aos 42.

Mas como o time alviverde é de altos e baixos, com momentos brilhantes e falhas incríveis, levou o empate de Guerrero no lance seguinte. Gol com assistência de chutão do goleiro.

E DEU JAÍLSON!

Para vencer o jogo, o Palmeiras precisava no segundo tempo ter a precisão das finalizações com mais solidez na marcação. O problema defensivo foi corrigido com a entrada do volante Thiago Santos. Mais marcador, o time não deixou o Flamengo pressionar e começou a etapa final melhor. Foi a vez do goleiro Thiago trabalhar e fazer boas defesas.

A melhora em campo não significou um domínio amplo por muito tempo e aos poucos o Flamengo equilibrou o jogo e passou a rondar a área. De tanto se aproximar do gol, o time fez por merecer a grande chance que teve, com um pênalti de Michel Bastos em Geuvânio.

O meia Diego foi para bola, mas o chute parou nas mãos de Jailson. O jogador surpresa na escalação do Palmeiras voltou a ser herói, aos 28 minutos.

O ato heroico do goleiro esfriou o ímpeto do Flamengo. A força ofensiva minguou e permitiu ao Palmeiras ter chegadas perigosas ao ataque nos acréscimos. Borja por pouco não fez o dele e se juntou a Jailson como o nome da noite.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Coritiba no sábado, às 19h, na Arena do Urubu. O Palmeiras visita o Sport no domingo, às 16h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.