/ / Faltam profissionais qualificados para atuarem na área técnica

A agropecuária foi, mais uma vez, o destaque positivo no saldo de carteiras assinadas em junho. O setor liderou a oferta de vagas com 36.827 novos postos de trabalho, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Mato Grosso está em quarto lugar neste ranking com 2.480 vagas para a cadeia produtiva da soja e do milho.

Segundo Comunicado Técnico do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), os setores do agro que apresentaram melhor desempenho em junho foram café, atividades de apoio à agricultura, laranja e soja. O cultivo de café, principalmente em Minas Gerais, resultou em 10.804 novas vagas. Já as atividades de apoio à agricultura ofereceram 10.645 novos postos, concentrados especialmente em São Paulo. Com o cultivo de laranja foram 7.409 vagas, a maior parte em São Paulo. E, por último, o setor de soja criou outros 2.480 postos, liderados por Mato Grosso, segundo a CNA.

Embora promissor, quando se fala em postos de trabalho, o setor agropecuário ainda sofre com a falta de mão de obra qualificada. E quando o assunto é a área técnica, a carência é ainda maior. Diante dessa necessidade o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), criou o Curso Técnico em Agronegócio da Rede e-Tec Brasil. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de julho. Em Mato Grosso há vagas para os municípios de Campo Novo do Parecis e Sorriso.

Por Assessoria de imprensa