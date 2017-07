/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza as finalistas da Rainha do Rodeio 2017

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte parabeniza as três finalistas da Rainha do Rodeio 2017, que foram premiadas com bolsas de estudos.

ncesa - Adrielli Camargo e a 1° princesa - Ana Paula Diniz , ganharam bolsa de 50% do valor da mensalidade também do curso que desejarem cursar, com duração de um ano. Nove candidatas disputaram o título no desfile, que aconteceu nesta última sexta-feira (14). A Rainha do Rodeio, Luana Pazini , ganhou uma bolsa de 100% do valor da mensalidade de qualquer curso da IES, durante um ano. A 2°pri



A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte possui dez cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras – Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.

Grande incentivadora da cultura e entretenimento em nossa região, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte procura sempre apoiar os eventos na região, de forma a integrar-se à vida da comunidade. Ascom/FCSGN Fotos: Agitah.com