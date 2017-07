/ / Em sua primeira experiência fora do Brasil, Willian Magrão avalia chegada no México e valoriza novo momento da carreira

Com grande bagagem no futebol brasileiro, somando passagem por clubes como Grêmio, Ponte Preta, Cruzeiro, Figueirense e Náutico, Willian Magrão viverá pela primeira vez uma experiência fora do país.





O jogador, que nesta temporada vinha atuando pelo Red Bull Brasil, é o novo reforço do FC Juárez, do México. Desde o mês passado no país, Magrão revela como vem sendo este novo momento na carreira . “Achei que seria uma ótima oportunidade e topei o desafio.





Ainda estou me ambientando aqui no México, mas está sendo tudo bem tranquilo. Apesar de ser um pouco diferente do Brasil, tanto pela cultura, alimentação e o próprio idioma, estou levando numa boa. É uma nova etapa em minha vida e vou me dedicar ao máximo, tenho certeza que será muito proveitoso para a minha carreira”, comentou o versátil atleta, que vem atuando como zagueiro na equipe mexicana mas também pode jogar como volante.









Em pré-temporada com o clube, Magrão vem treinando entre os titulares. A equipe já disputou três amistosos e tem estreia marcada para a temporada 2017-2018 no dia 22 deste mês. “Eu vinha jogando normalmente lá no Red Bull, estou com ritmo de jogo e, se precisasse, já estaria pronto para jogar. Estou bastante animado para começar oficialmente a temporada. O clube tem uma boa estrutura e acredito que temos grandes condições de conquistar o acesso à primeira divisão”, finalizou.

Foto Anexada: Divulgação/FC Juárez

Assessor de Imprensa