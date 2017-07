/ / Em Guarantã do Norte homem é detido por porte ilegal de arma em estacionamento de mercado

Na manhã desta terça-feira (18/07), mais precisamente por volta das 10h30min, a policia militar de Guarantã do Norte/MT, foi informada via 190 que no estacionamento do Mercado Del Moro, havia um homem em uma camioneta Hillux portando uma arma de fogo.

Os policiais rapidamente se deslocaram até o local e logo avistaram o suspeito entrando na referida camionete.

Foi feita abordagem do mesmo, ao realizar a busca pessoal, foi encontrado um revolver Taurus calibre 32, com a numeração raspada, uma munição intacta no tambor e mais quinze munições intactas no bolso direito de sua calça.

Diante disso, foi feita a detenção do mesmo e encaminhado para a delegacia de policia civil para os procedimentos cabíveis, onde o mesmo irá responder por porte ilegal de arma.

Por O Território