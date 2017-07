/ / Em Guarantã do Norte homem com mandado de prisão em aberto é preso enquanto observava residências no Cidade Nova

A policia militar fazendo ronda no Bairro Cidade nova avistou um uma pessoa em atitude suspeita sentado em uma bicicleta em baixo de uma arvore, observando as residências, na Rua das Paineiras.

Foi feita a abordagem e constatado que Valdir Felix de Araújo de 37 anos estava com mandado de prisão preventiva em aberto no estado do Paraná por roubo.

Foi feita a detenção do mesmo e encaminhado para a polícia civil onde o mesmo encontra-se preso

Por O Território