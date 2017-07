/ / Delegado de Sinop é barrado em pedágio e saca arma para atendente

O fato ocorreu no dia 12 de maio e o vídeo foi divulgado nesta quinta-feira (06) pela imprensa de Sorriso. A atendente declarou que o veículo não estava cadastrado e recusou o pedido do delegado para abrir a cancela. As imagens mostram Sérgio Ribeiro entrando na cabine e puxando a atendente pelo braço. Com a arma em punho, ele empurra a mulher no túnel de acesso privado, restrito a funcionários. O delegado aparece em outras salas da empresa, pedindo a passagem livre.