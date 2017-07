/ / Culto Evangélico em residência termina com furto de 1 mil em Peixoto de Azevedo

Várias pessoas estavam reunidos na noite desta quinta feira (06) em um culto evangélico realizado na residência de uma senhora no Bairro Nova esperança dentre os irmãos uma ovelha negra

Segundo histórico registrado no boletim de ocorrência durante o encontro evangélico na casa desta senhora, uma das fieis pediu para ir até o banheiro da vitima que ficava no quarto, após ir ao banheiro e demorar cerca de 15 minutos ao sair a suspeita já saiu se despedindo dos demais irmãos que estavam presente no local, a vitima só sentiu a falta de seu dinheiro quando entrou no seu quarto e percebeu que alguns objetos haviam sido revirados, ao verificar sua bolsa que estava aberta notou que o dinheiro havia sumido.

Após o fato a vitima se deslocou até o 22º BPM para registrar o boletim de ocorrência, o caso segue à Policia Civil que passará a investigar o fato ocorrido nesta quinta feira 06 no Bairro Nova Esperança

Por José Carlos/ Resumo Diário