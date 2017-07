/ / Cuiabá vence a primeira partida no Campeonato Brasileiro da Série C

O gol da vitória do Cuiabá Esporte Clube saiu apenas no segundo tempo da partida contra o Moto Clube-MA. A partida foi realizada na Arena Pantanal, esta noite, e é válida pela oitava rodada. Com o resultado positivo, o clube mato-grossense chegou aos nove pontos, mas permanece na oitava colocação do Grupo A da Série C.





Esta foi a primeira vitória do Cuiabá. Em oito rodadas foram seis empates, uma derrota e agora a primeira vitória. O gol foi marcado por Elias aos 30 minutos do segundo tempo. Bruno Sávio chutou para o gol e o goleiro do Moto Club defendeu.





Elias pegou o rebote e apenas empurrou para o fundo da rede. O próximo compromisso do “Dourado” será o líder do grupo, o CSA. A partida será no estádio Rei Pelé, em Alagoas, no domingo (9), às 15h.

CLASSIFICAÇÃO 1 CSA - 17

2 Fortaleza - 14

3 Botafogo-PB - 14

4 Remo - 11

5 Sampaio Corrêa - 11

6 Confiança - 9

7 ASA - 9

8 Cuiabá - 9

9 Moto Club - 5

10 Salgueiro - 5

Por Só Notícias/Alex Fama (foto: assessoria)