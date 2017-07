/ / Cuiabá doa camiseta com autógrafos para rifa ajudar criança com Gastrosquise

O final de semana foi de vitória do Cuiabá Esporte Clube dentro de campo. Mas o início da semana foi de vitória também, porém desta vez do lado de fora. A diretoria do Dourado doou uma camiseta com autógrafo de todos os jogadores para a criação de uma rifa em prol da menina Iris Vitória.





Ela nasceu com Gastrosquise (intestino fora da barriga), já passou por seis cirurgias e superou duas pneumonias. Iris encontra-se na Santa Casa de Cuiabá em recuperação e assim que sair usará um tipo de leite especial, em que a lata custa em torno de R$ 200, com duração de quatro dias.

A rifa custará R$ 5 e já está sendo comercializada pelo pai da menina, Eduardo de Oliveira.





Próxima partida

Depois de vencer o último jogo, o Dourado encontra-se neste momento somente três pontos abaixo da zona de classificação para a próxima fase, faltando ainda dez jogos.





Por isso, a confiança está em alta a respeito da classificação. O Dourado joga no próximo domingo (9), contra o CSA (AL), em Maceió.

