/ / Cuiabá anuncia mais dois atacantes e fecha elenco para Série C

O Cuiabá Esporte Clube anunciou, via redes sociais, o reforço de mais dois atacantes para a sequência da Série C. Elton Martins, ex-Londrina (PR) e Daniel Amorim, ex-Paysandu (PA), estavam disputando a Série B do Brasileiro, respectivamente pelos seus clubes, e reforçam o Dourado por empréstimo até o fim do ano.





As inscrições para o campeonato nacional encerraram na última sexta-feira (14) e, com isso, o elenco do Cuiabá Esporte Clube está completo para a reta final da competição.





O atacante Elton Martins, 28 anos, iniciou a carreira no Corinthians (SP), jogou por diversos clubes estrangeiros como Puertollano (ESP), Independiente Medellín (COL), Patriotas (COL) e Mérida (ESP), entre outros. Em 2017, atuou pelo Batatais na Série A2 Paulista, sendo artilheiro do time com seis gols. Após o estadual, ele se transferiu para o Londrina, onde participou de cinco jogos na Série B do Brasileiro. Ele é um atacante de beirada e canhoto.





“Estou muito feliz e motivado para atuar pelo Cuiabá. Penso que nosso grupo tem que seguir bastante unido. Somente com um pensamento: que é o acesso. Temos sempre que pontuar nos jogos dentro e fora de casa, como já vem fazendo. Dar o máximo a cada jogo. Sou um jogador guerreiro, com bastante força, velocidade e procuro sempre dar assistências”, disse Elton.





Já o outro atacante é Daniel Amorim, 27 anos, artilheiro da Tombense (MG) na Série C do ano passado e que estava atuando pelo Paysandu nesta temporada. Ele é um jogador de área com estatura de 1,92m.





“Chego confiante para multiplicar com esse elenco do Cuiabá. Atuei há poucos dias pela Série B e já estou apto para ajudar. Se o técnico optar por mim, farei o máximo para fazer o meu principal papel, que é colaborar próximo da área e fazer gols”, disse Daniel Amorim.





Há oito jogos invicto, o Cuiabá ocupa a sexta colocação e está a um ponto do G4 do grupo A, da Série C. O próximo jogo será segunda-feira (24) contra o Confiança em Aracajú (SE).





--





Fichas técnicas





Nome: Elton Martins da Cruz





Naturalidade: 04/11/1988 – Belo Horizonte (MG)





Posição: meia atacante/ponta/canhoto





Altura: 1,78m





Clubes: Corinthians (SP), Teleoptik (Sérvia), Taubaté (SP), Antequera (ESP), Puertollano (ESP), Espanyol (ESP), Zakho (Iraque), Indepiendente Medellín (COL), Patriotas (COL), Mérida (ESP), Batatais (SP) e Londrina (PR).









Nome: Daniel Amorim Dias da Silva





Naturalidade: 15/09/1989 – Rio de Janeiro (RJ)





Posição: centroavante





Altura: 1,92m





Clubes: Marília (SP), Brasiliense (DF), Tupi (MG), Tombense (MG), Madureira (RJ), Duque de Caxias (RJ), Tombense (MG) e Paysandu (PA).

Por ZF PRESS