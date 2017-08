/ / Corinthians leva empate do Flamengo e pode perder vantagem na liderança

O Corinthians esteve perto de perder a sua invencibilidade na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo. O time da casa, contando com a força da sua torcida, abriu o placar com o Jô duas vezes, uma delas anulada de forma errada pela arbitragem, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os cariocas pressionaram muito, empataram com Réver e ficaram mais perto da vitória do que os anfitriões.

Com o resultado, o Timão se mantém na liderança da competição, com 41 pontos, e agora espera o jogo entre Grêmio e Santos, às 19h, (de Brasília), para saber qual será sua distância ao segundo colocado. O Mengão, em busca de um encaixe melhor para os seus ótimos jogadores, tem 29 pontos, buscando um lugar entre os quatro primeiros do torneio.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille têm mais um embate de tradição pela frente, contra o Atlético-MG, na quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Mineirão. Já Zé Ricardo e sua trupe, por outro lado, novamente atuam em São Paulo, dessa vez contra o Santos, no estádio do Pacaembu, às 21h45 (de Brasília) da quarta.

Por Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/Miguel Schincariol)