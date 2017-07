/ / Corinthians faz campanha incrível no Brasileirão

É para tirar o chapéu. A campanha do Corinthians na Série A do Brasileirão é irretocável. Disputou 12 jogos, venceu 10, empatou 2.

É para tirar o chapéu. A campanha do Corinthians na série A do Brasileirão é irretocável. Disputou 12 jogos, venceu 10, empatou 2 e não perdeu nenhum. Está invicto. Marcou 21 gols (quase dois por jogo), sofreu apenas 5 (é a defesa menos vazada do campeonato), tem um saldo de 16 gols e aproveitamento de 89 por cento dos pontos disputados.

Faz muito tempo que um clube brasileiro não faz campanha tão eficiente e tão equilibrada. Seja dentro ou fora de casa, o Corinthians joga igual. Tem uma defesa quase invulnerável e seu ataque faz o mínimo de um gol por jogo.

Conjunto e esquema tático do Corinthians supera todas as adversidades

Algo realmente incrível e até inexplicável, já que o elenco corintiano não é assim tão qualificado e seu técnico ainda não tem um currículo tão especial que lhe permita alcançar esses números. Mas não importa.

Futebol é assim mesmo. Não é matemática.

NÚMEROS E EFICIÊNCIA

Os resultados acontecem, os números demonstram eficiência ou deficiência e um clube acaba sendo a grande surpresa da competição. Se vai ou não manter esse ritmo a gente não sabe. Mas uma coisa é certa.

O Corinthians é hoje disparado o time com maior favoritismo ao título brasileiro da temporada. Não tem nada parecido. E possivelmente, não vai haver. Aplausos efusivos para os jogadores, para a comissão técnica e para o técnico Fabio Carille.

Ele já provou que conhece futebol e que deve ser respeitado como uma das gratas revelações entre os treinadores brasileiros. Aconteça o que acontecer daqui para frente, Carille já mostrou que sabe. Está consagrado. Basta manter o ritmo e será merecidamente o campeão brasileiro da temporada.

* A PONTE Preta até tentou equilibrar as coisas e surpreender o Corinthians dentro de Itaquera no último sábado. Mas não atingiu seu objetivo. O Corinthians jogou seu futebol normal, sem muita firula mas com muita aplicação, fez dois gols (um em cada tempo) e mereceu a vitória. Com isso manteve a liderança e sua invencibilidade.

* CASSIO foi um dos destaques do jogo. Defendeu ate pênalti. Na zaga, Balbuena e Pablo jogaram demais. Arana firma-se como um dos melhores laterais do País. No meio campo Jadson foi bem, assim como Rodriguinho. Na frente, Romero e Jô fizeram sua parte com competência. Esses dois, por sinal, atravessam sua melhor fase.

Cássio defendeu pênalti. Grande fase pode levá-lo à Seleção Brasileira

* NO DOMINGO o Palmeiras tropeçou no Cruzeiro, com quem havia empatado em casa, pela Copa do Brasil no meio de semana. Time de Mano Menezes foi bem melhor. O de Cuca apresentou falhas gritantes na defesa e no ataque e o meio campo não funcionou como era esperado. Dudu, em particular, foi a grande decepção do jogo.

* PRASS também fracassou em dois dos três gols do Cruzeiro. Ele não está em boa fase. Se fosse Cuca, já o substituiria no próximo jogo. Acredito que Prass começa a chegar perto do fim de sua carreira. Melhor nem renovar seu contrato. Na defesa, Mina foi o melhor. Zé Roberto decepcionou no meio. É outro que precisa se aposentar.

* NESTE meio de semana o Palmeiras terá seu grande teste. Joga na Allianz Arena contra o Corinthians. Se vencer, dá a volta por cima e pode ser indicado como um dos candidatos ao título. Mas se perder, o que me parece bem viável, pode desistir. Não será campeão brasileiro. Isso depois de gastar milhões para montar seu elenco.

* NO CLÁSSICO Santos e São Paulo, deu Peixe. Placar final foi 3 a 2 para o time de Levir Culpi. Futebol tricolor não foi de todo ruim. Não faltou aplicação, raça, determinação. Mas a defesa levou alguns gols bizarros. Um deles em falha do goleiro Renan. Pratto foi um guerreiro mas foi mal nas conclusões. Errou até um pênalti.

Lucas Pratto perdeu pênalti e São Paulo perdeu o clássico na Vila

* BOM O zagueiro Arboleta que fez sua estréia. Fez até um gol. Petros e Jucilei também brilharam. Marcinho foi um dos piores do time. São Paulo foi dirigido por Pintato. Futebol foi o mesmo. Igual o dos tempos de Rogério Ceni. Esperança tricolor está em Dorival Junior que estreia quinta-feira contra o Atlético-GO, no Morumbi, à noite.

* TODOS os resultados da décima segunda rodada do Brasileirão. Vasco 0 x Flamengo 1, Corinthians 2 x Ponte Preta 0. Atlético GO 1 x Vitória 2. Chapecoense 1 x Atlético PR 1. Botafogo 1 x Atlético MG 1. Cruzeiro 3 x Palmeiras 1. Bahia 1 x Fluminense 1. Santos 3 x São Paulo 2 . Grêmio 0 x Avaí 2. Hoje jogam Coritiba e Sport.

* O CORINTHIANS é o líder absoluto e invicto do campeonato com 32 pontos ganhos. O Fla tem 23, o Grêmio 22, o Santos 20, o Palmeiras 19 e o Cruzeiro 17. Nos últimos quatro lugares estão Vitória e Avaí com 12. O São Paulo tem 11 e o Atlético GO está com 7. Na quinta os dois últimos, São Paulo e Atlético-GO se enfrentam.

Flamengo superou o Vasco em São Januário e aparece em 3.º lugar

* O CAMPEONATO Brasileiro volta a ter jogos no meio de semana. Nesta quarta feira, por exemplo, jogam Atlético Mineiro x Santos, Ponte Preta x Bahia, Fluminense x Botafogo, Palmeiras x Corinthians e Vitória x Vasco da Gama. Destaque para o grande clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, na Allianz Arena, São Paulo.

* NESTE jogo há um ligeiro favoritismo para o Verdão que raramente perde em casa. Mas como o Corinthians atravessa fase excepcional, é possível que ele arranque um empate dentro do estádio do adversário ou até uma vitória. É jogo para estádio cheio e para muita emoção. Como o mando é verde só palmeirenses podem ir ao estádio.

* NA QUINTA feira o Flamengo recebe o Grêmio como favorito. O São Paulo encara o limitado Atlético Goianiense, na estréia do técnico Dorival Junior. Uma boa chance para o Tricolor ganhar os três pontos dentro de seu estádio. O Avaí encara o Coritiba. Time da capital paranaense é favorito. O Sport pega a Chapecó em jogo equilibrado.

BOA BRIGA NA SÉRIE B

* RESULTADOS da Série B do Brasileirão. Paysandu 1 x Londrina 2. ABC 0 x Náutico 1. Santa Cruz 3 x Brasil 0. Goiás 3 x Luverdense 1. Paraná 1 x América MG 1.Figueirense 0 x Ceará 2. Internacional 1 x

Juventude tem um time modesto, porém, eficiente

Criciúma 1. Oeste 2 x Vila Nova 2. Juventude 2 x Guarani 0. Boa Esporte 0 x CRB 0. Guarani decepcionou na rodada.

* NESTE momento o Juventude é o líder isolado da série com 25 pontos ganhos. O Guarani está com 22. O América MG e o Vila Nova estão com 20. Na zona de rebaixamento estão Figueirense, ABC e Luverdense com 12 pontos cada um. O Vila Nova tem 20. Esta foi a décima segunda rodada da série B. Ainda faltam 26.

* PELA SÉRIE B jogam nesta terça feira Criciúma x Paysandu, Brasil x Oeste, Londrina x ABC, Ceará x Internacional, Vila Nova x Paraná, América MG x Boa Esporte, Guarani x Goiás (Bugre é favorito), Náutico x Juventude, Luverdense x Santa Cruz e CRB x Figueirense. Esta será a décima terceira rodada da Série B do Brasileirão.