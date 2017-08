/ / City Gás Fará a final do campeonato municipal de futebol 9 em Guarantã do Norte

No primeiro jogo da tarde, valido pela semifinal, estiveram jogando as equipes do City Gás e Fazenda Esperança (Peixoto de Azevedo), nos 15 primeiros minutos foi um jogo muito truncado com várias faltas duras, mas os árbitros Gil e Édson Minhoca, souberam conduzir muito bem o jogo. Ao final a equipe do City Gás soube aproveitar muito bem as oportunidades e marcou dois gols no segundo tempo.