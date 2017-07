/ / Chefe do MP vai a hospital em Sinop falar com promotor acusado de embriaguez, desacato e se reunirá com policiais

A visita do procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, ao promotor de justiça substituto afastado do cargo, Fábio Camilo da Silva, está agendada para ocorrer nesta quarta-feira no Hospital Regional de Sinop. A informação foi confirmada pela assessoria do Ministério Público Estadual, ao Só Notícias.





O objetivo é saber o estado de saúde do servidor e verificar a situação que gerou uma grande repercussão em Mato Grosso. No entanto, primeiramente, Curvo irá até a cidade de Guarantã do Norte e terá uma reunião com o prefeito Érico Stevan (PRB), delegado da Polícia Civil e com o comandante da Polícia Militar, às 9h.





Ele deve ouvir as circunstâncias do ocorrido e enaltecer a postura como a situação foi conduzida pelos policiais. Após isso, retornará ao município de Sinop e visitará o promotor na unidade médica. Segundo uma fonte do hospital, o promotor continua internado no Hospital Regional, em uma área isolada de psiquiatria. Neste local, ele não possui contato com outros pacientes.





No entanto, é acompanhado por familiares. O Ministério Público Estadual confirmou que foi revogada, ontem, a portaria que designou o promotor de justiça substituto para atuar em Guarantã do Norte. O Conselho Superior do Ministério Público do Estado decidiu por unanimidade esta manhã, em reunião extraordinária, pelo afastamento imediato promotor de justiça. Os conselheiros acataram na íntegra o voto do Corregedor-Geral do Ministério Público, procurador de Justiça Flávio Cesar Fachone.





No relatório, ele apontou vários fatos envolvendo o promotor substituto que, segundo ele, são graves e demonstram a total inaptidão do mesmo para o exercício do cargo. Além disso, foi instaurado procedimento para apuração dos fatos cometidos em Guarantã. Conforme Só Notícias já informou, o promotor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Guarantã após reagir com violência e desacatar policiais militares durante uma abordagem da equipe, no último sábado. Ele foi filmado e gerou uma grande repercussão na capital e interior.





O promotor estaria supostamente embriagado. Em determinado momento do vídeo, ele chega a tirar o quepe do policial e jogá-lo ao chão. Ele estava dirigindo um veículo na BR-163, na saída para Matupá. Levado para um hospital em Sinop, ele apresentou surto de agressividade, ontem de madrugada. Segundo informações do boletim de ocorrências, na sala clínica da unidade, ele teria acordado por volta das 2h30 após passar o efeito do sedativo e dos remédios intramusculares e intravenais. O medicamento foi aplicado para conter o descontrole e agressividade dele.

Por Só Notícias/Cleber Romero e Alex Fama (fotos: reprodução)