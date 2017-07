/ / Centro-Oeste tem seis gringos no brasileiro de futebol americano

A 1ª Divisão do futebol americano brasileiro terá dois clubes de Mato Grosso

O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano de 2017 movimentará 2.264 jogadores de 30 equipes. Com o Centro-Oeste representado por 363 atletas (16% do total) e cinco times, Cuiabá Arsenal e Sinop Coyotes (MT), Campo Grande Predadores (MS), Tubarões do Cerrado (DF) e Goiânia Rednecks (GO). E, além disso, do total de 34 estrangeiros inscritos no brasileiro, seis vestirão cores de clubes do Centro-Oeste, três no Arsenal, dois no Coyotes e um do Rednecks.





O Cuiabá Arsenal entrará na competição com 115 atletas, sendo três deles gringos. Contará com o técnico chefe e jogador “coringa” (multitarefas), Kenneth Joshen nas posições principais de wide receiver e strong safety, com o coordenador ofensivo e atleta, Tom Kudyba na posição de quarterback e contará com o coordenador de defesa e coringa, Jeron Alexander Jones nas posições de linebacker e running back. Gringos que farão a diferença no ataque e na defesa.





O Sinop Coyotes começará o certame com 45 jogadores, sendo dois deles gringos. Terá Orrin Darroll Peterman para jogar, exclusivamente, na posição de running back (corredor) e Santiago Jorge Carty Rodriguez (peruano) para as posições de defensive end e defensive tackle. E Goiânia Rednecks competirá com 76 atletas, um deles gringo. Terá Danny Rory Farley para comandar o ataque como quarterback, mas já circula a informação de que contratarão um segundo gringo.





Para o presidente do Cuiabá Arsenal, Paulo Cesar Machado a contratação de estrangeiros é um comportamento normal de todas as equipes brasileiras. Segundo ele, por conta desses jogadores virem de países com maior tradição na modalidade, como Estados Unidos (EUA), possuem ampla bagagem cultural dessa modalidade para transmitir aos brasileiros. E são responsáveis por contribuir com a evolução do Arsenal desde 2010 com Travis Stoetzel.





“Todos os anos os times se organizam financeiramente para contratá-los. No nosso caso, Tom e Jeron foram contratados para este nacional. No ano passado, por exemplo, contratamos o running back Brandon Watkins. Eles chegam para ensinar os novatos, desenvolver os veteranos, jogar e, ao término da campanha nacional, cumprido o contrato, vão embora”, diz Machado.





O Campo Grande Predadores entrará no campeonato nacional com 66 jogadores e o Tubarões do Cerrado com 61 atletas. E nenhuma das duas inscreveu gringos na competição, que começou dia 1º de julho e tem previsão de término para 09 de dezembro (data da final). E o Cuiabá Arsenal estreará contra o Sinop Coyotes no próximo domingo (16.07), às 16h30, no Estádio Municipal Massami Uriu, o “Gigante do Norte”, com entrada por R$ 10,00, em Sinop (481km de Cuiabá).





Texto e foto: Junior Martins