/ / Cancelado a fase regional norte dos Jogos Escolares em Colider

Depois do município de Guarantã do Norte/MT agora foi a vez de Colider/MT, cancelar a realização da fase regional dos Jogos Escolares. Ambos os cancelamentos estão relacionados aos convênios, que não foram liquidados dentro do prazo ou a falta de documentos para essa liquidação.

No caso de Colider, uma “carona” seria pego com outro município vizinho para resolver a situação da licitação e logo depois, o pagamento do convênio, o que acabou não acontecendo.

De acordo com Márcio Sobrinho, foi tentado todas as alternativas para que os jogos tivesse inicio no sábado (8) em Colider, mas isso não será mais possível. O evento, no entanto, deve ganhar uma nova data onde será atendido apenas a categoria A, para atletas 2000/2001 e 2002.

Já a categoria B, voltada aos atletas 2003/2004 e 2005, não mais será realizada esse ano. O motivo, o curto espaço para a inscrição dessas equipes na fase nacional e também, a fase estadual que acontecerá em Sorriso a partir do dia 15 de julho. O cancelamento irá prejudicar várias equipes da região norte, já que o regulamento da competição é claro, onde apenas as equipes que participam da fase regional tem direito a participar da fase estadual.

Em 2016 a equipe de futsal masculino da Escola Estadual Cecília Meireles representou o município de Alta Floresta na fase estadual realizada em Água Boa. A base foi mantida, a fase municipal foi conquistada e agora fica a frustração de não irem para a fase estadual.

A previsão é de que essa nova data para os Jogos Escolares Regionais em Colider, apenas categoria A, aconteça entre os dias 4 e 12 de agosto. Com isso, a fase estadual categoria A que acontece em Alta Floresta, tambem ganhará uma nova data, possivelmente de 18 á 25 de agosto.

Na manhã dessa terça-feira (4) o prefeito Asiel Bezerra assinou os convênios referentes aos Jogos do Tapajós e Jogos Estaduais Escolares. Logo em seguida o secretário de esportes e cultura do municipio Zamir Mendes encaminhou os mesmos para serem protocolados junto a Seduc.

Por MT Esporte