/ / Blairo avalia que política o afasta da família, faz vida ser cigana e cogita não disputar em 2018

Ministro da Agricultura Blairo Maggi cogita deixar vida pública em 2018

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), senador licenciado Blairo Maggi (PP), pode deixar a vida pública e não disputar a eleição do ano que vem. O ministro é cotado para concorrer à reeleição, ao governo estadual e até compor chapa para disputar à presidência da República.

“Está totalmente indefinido, não sei se vou disputar estas eleições. É uma coisa que vamos avaliar com cuidado”, pondera o progressista durante abertura da 53ª Expoagro, sexta (7), em Cuiabá.

Para o senador licenciado, a vida de parlamentar o afasta muito da vida pessoal e do convívio com a família. O político, segundo o ministro, tem uma vida de cigano. “Vivemos viajando. Isso tem limite e vou avaliar lá na frente. Gosto do que faço, mas também tenho outras coisas para fazer”, explica.

Blairo está há 15 anos na vida pública, desde quando disputou, em 2002, o governo estadual de forma vitoriosa. Em 2007 foi reeleito, mas deixou o Executivo estadual para disputar o senado em 2010. “Entrei na política para ficar quatro anos, fiquei oito. E agora mais oito no Senado”, salienta.

O ministro ressalta, no entanto, que se deixar a vida pública sempre estará à frente das discussões partidárias. “Agora, mesmo que não dispute, participar sempre participa, podemos ajudar nas conversações”, avalia.

A saída de Blairo pode ter relação com desgaste que poderá enfrentar com a delação do ex-secretário do seu governo, Pedro Nadaf , que está em sigilo por determinação do ministro do STF Luiz Fux.

Outra que poderia atingi-lo é a do ex-governador Silval Barbosa, que deixou a prisão após colaborar com a Justiça, tese refutada por seus advogados e não admitida publicamente. Silval foi vice-governador enquanto Blairo estava no Palácio Paiaguás.

Questionado sobre a delação de Nadaf, o ministro disse que não pode responder, pois está em sigilo e não sabe o teor da suposta denúncia. Nega que tenha mandado alguém cometer qualquer tipo de ilicitude. “Uma coisa é certa, nunca pedi a ele (Nadaf) e a ninguém que fizesse coisa errada, se algum tomou decisão fez com sua própria responsabilidade”, ressalta.

Essa não é a primeira vez que Blairo cogita deixar vida pública e a possibilidade foi manifestada antes de todas as eleições que disputou.

Por Tarso Nunes e Jacques Gosch