/ / Atletas de Guarantã do Norte tiveram bom desempenho nos jogos vale do Teles Pires

Em todas as modalidades tanto no coletivo como no individual, disputadas Guarantã do Norte foi premiado. Apesar das turbulências enfrentadas antes da data da competição na questão de não participarem dos jogos, devido à crise financeira que a maioria dos municípios vem enfrentando, mas graça a uma parceria entre poder executivo e legislativo se tornou possível a participação do município no XXXI Jogos vales do Teles Pires, na cidade de Marcelândia.