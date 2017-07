/ / Ansiedade não controlada pode evoluir para sérios transtornos psicológicos

Por Portal Apontador

Está cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas diagnosticadas com ansiedade. Atualmente, 33% da população mundial sofre com o transtorno, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por causa da alta taxa, é importante que essas pessoas busquem tratamentos, tanto com psicólogos e psiquiatras como através da prática esportiva e de terapias alternativas.