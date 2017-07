/ / Acusado de plágio, cantor Leonardo pede reforço na segurança para se apresentar em Guarantã do Norte

O cantor Leonardo que vem fazendo dupla com Eduardo Costa no Show Cabaré, segundo fontes, pediu reforço à Polícia Militar em sua chegada e durante apresentação em show hoje (20) na cidade de Guarantã do Norte-MT.

Segundo fontes, todo esse cuidado é devido a um desentendimento que Leonardo tem com o cantor e compositor Serginho Pinheiro, nome muito conhecido no meio sertanejo que também está na região. Serginho é dono de mais de 700 composições de sucesso, cantadas por grande parte das duplas sertanejas.

Serginho acusa Leonardo de ter plagiado a obra dele com o nome Cabaré. Segundo o artista, por ser então amigo de Leo, entregou um DVD com gravações do projeto por nome Cabaré, formato que de acordo com Serginho Pinheiro, foi plagiado ( copiado sem pagar os direitos ).

Por Joel Teixeira