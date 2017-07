/ / Acadêmicos de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam da V Conferência Municipal da Assistência Social

Os acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram da V Conferência Municipal de Assistência Social de 2017, que aconteceu nesta terça-feira (18), na Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Com o tema “Garantia dos Direitos no fortalecimento do SUAS”, a Conferência foi realizada pelo Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guarantã do Norte.

O objetivo do evento foi incentivar a comunidade a conhecer seus direitos e reconhecer a importância da assistência social no município de Guarantã do Norte.

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS: A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela Constituição Federal de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, compondo o tripé da Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política Social articulada a outras políticas do campo social. A Assistência Social realiza-se a partir de ações integradas entre a iniciativa pública, privada e da sociedade civil, tendo por objetivo garantir a proteção social à família, à infância, à adolescência, à velhice; amparo a crianças e adolescentes carentes; à promoção da integração ao mercado de trabalho e à reabilitação e promoção de integração à comunidade para as pessoas com deficiência e o pagamento de benefícios aos idosos e as pessoas com deficiência.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia, prof. Gilmara Siqueira, através de participações em eventos como este, os acadêmicos podem compreender seu espaço de atuação na sociedade e também se integrar à atividades que tenham como público-alvo toda a comunidade a sua volta: “Além de uma formação profissional, nossos acadêmicos têm o compromisso social e ético norteando sua formação como cidadão”.