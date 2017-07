/ / Abertura do Projeto Rondon acontece neste sábado na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

A cerimônia de abertura do Projeto Rondon - Operação Serra do Cachimbo será realizada na Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte (Uniflor), a partir das 9h30min e contará com a presença do governador de Mato Grosso, Pedro Taques e do secretário de Ensino, Saúde pessoal e Desportos do Ministério da Defesa, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Ricardo Vieira Machado.





O projeto é uma parceria do Governo de Mato Grosso, Ministério da Defesa do Governo Federal, a prefeitura de Guarantã do Norte e as instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação, onde cerca de 200 acadêmicos desembarcam para trazer conhecimento através de oficinas para as comunidades locais, durante os dias de 17 a 29 de julho.



As cidades que receberão o projeto são: Carlinda, Itaúba, Guarantã do Norte, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Novo Mundo, Paranaíta e os distritos de Altamira no sudoeste do Pará, Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos.

Segundo a diretora geral Fabiana Varanda Jorge , a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte se une ao Projeto Rondon com o intuito de contribuir para o seu desenvolvimento, onde, na sede da Instituição, será feita a abertura deste grande evento, contando com todos os rondonistas, autoridades e imprensa.

Para a conclusão dos trabalhos, no dia 29 de julho, será realizada a cerimônia de encerramento na Faculdade, momento ímpar, de missão cumprida pelos projetos desenvolvidos e inúmeros atendimentos realizados: “É com grande alegria e satisfação que parabenizamos todos os rondonistas que se empenham e se dedicam a esta causa tão nobre, acadêmicos que vieram de longe enriquecer nossa região norte de Mato Grosso com este aclamado projeto”. Ascom/FCSGN com informações da Assessoria Foto: Assessoria