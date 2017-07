/ / 17 Policiais Civis concluem o curso do GARRA em Guarantã do Norte

Policiais civis da Regional de Guarantã do Norte e outras cidades concluíram neste domingo (09) o curso do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), que passarão a atuar no município e região.

O curso foi ministrado por policiais da Gerência de Operações Especiais (GOE) da Polícia Judiciária Civil, com aulas realizadas em ambiente fechado, confinado e pela primeira vez com treinamento em selva, para que o policial esteja em condições física e psicológica para atuar em todos os locais.

O treinamento foi realizado no Campo de Provas Brigadeiro Veloso e contou com 18 policias, sendo que treze era da cidade de Guarantã do Norte. Durante o período, os alunos passaram por uma intensa aprendizagem que envolve instruções teóricas e práticas de disciplinas como: Técnica de Ações Imediatas, Patrulha Rural, Patrulha Urbana, Rastreamento, sobrevivência na selva, entre outras.

O trabalho também foca na exaustão física e poucas horas de sono durante a capacitação, visando preparar o policial para possíveis contratempos do cotidiano da unidade operacional.

Garra

O Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA), da Polícia Judiciária Civil, está implantado em regiões integradas da Segurança Pública. Já está em atividade nos municípios de Cuiabá, Alta Floresta, Sinop, Barra do Garças, Rondonópolis, Juína, Confresa e Pontes e Lacerda,Tangará da Serra, Guarantã do Norte é a décima região a ganhar o grupamento.

A Garra é uma unidade operacional da Polícia Judiciária Civil, vinculada a Gerência de Operações Especiais (GOE), da Diretoria de Atividades Especiais, para resposta mais céleres a crimes em Mato Grosso.





Por O Território