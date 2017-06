/ / Vereador de Guarantã do Norte apresenta projeto habitacional para servidores públicos

O Vereador Silvinho Dutra vem se destacando positivamente no meio político mesmo sendo jovem e pouco experiente. Na sessão ordinária de ontem 05/06/2017, o vereador apresentou um projeto em 3D solicitando ao Poder Executivo - Érico Stevan, que estava presente na sessão a doação de um terreno público para construção de casas em prol dos servidores públicos.





Segundo o vereador em inúmeras viagens tem observado a valorização que as administrações públicas dão aos servidores. Citou o convênio da Prefeitura com a Unimed que dá descontos aos funcionários de 30% em consultas, 20% em exames e 10% em atendimento ambulatorial parabenizando a administração de Guarantã do Norte.





"Seja no setor privado ou público devemos valorizar os servidores e darmos dignidade a eles. Este projeto não vem apenas como um incentivo e sim para dar um alicerce familiar. Creio eu que muitos têm sonhos e desejos de ter sua casa própria, confortável, de alvenaria, bem estruturada. Vamos lutar para que esse projeto seja realidade no município, dessa forma os servidores vão trabalhar mais animados, farão jus aos seus concursos doando mais de si ainda e principalmente terão bom ânimo. Este projeto não beneficia apenas os cargos de grande escalão, ou seja, tanto a cozinheira como o médico terão a possibilidade de serem contemplados, são direitos iguais, só precisamos elaborar o projeto dentro da realidade econômica do nosso município".





Antes de apresentar o projeto, o vereador dialogou com o Poder Executivo e articulando com o mesmo as possibilidades, pois, não poderia expor algo de suma importância sem antes ter interesse pelo Prefeito na execução.





O Prefeito Erico Stevan se mostrou bastante impressionado e entusiasmado com o projeto, deu apoio e junto com sua equipe estarão buscando a forma legal para a execução do mesmo.

Da Assessoria