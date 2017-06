/ / Vereador acusado de matar garimpeiro em MT deve responder a processo em liberdade

O vereador, que estava preso preventivamente desde o dia 5 de maio pelo assassinato de José Plínio Fernandes da Silva, foi solto na última terça-feira (13). O crime ocorreu na casa da vítima, em Novo Mundo, no dia 4 de maio. José Plínio foi assassinado com quatro tiros. Na ocasião, testemunhas disseram que o parlamentar e o suposto comparsa fugiram do local. Quando foi socorrido pela esposa, o garimpeiro teria dito que o vereador era o autor dos disparos