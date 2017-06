/ / Valtenir nega ter destituído diretórios municipais do PSB

O deputado federal Valtenir Pereira (PSB) negou, hoje, ter destituído os presidentes e demais membros de 132 diretórios municipais. Através da assessoria, ele negou as declarações do deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) que apontou as destituições. Oscar citou que no site do TRE consta que os diretórios estão inativos.





A assessoria de Valtenir informa que pode ter ocorrido um erro na busca do site da Justiça eleitoral pois, fazendo a busca da maneira correta, os diretórios aparecem ativos. Oscar afirmou que, caso Valtenir tenha destituído ou dissolvidos as comissões provisórias e os diretórios municipais, seria uma situação de “baixa inteligência” pois essas lideranças representam 15 mil filiados.





“Ele deveria ligar para os presidentes e tentar construir e não destruir”. Valtenir assumiu a presidência do diretório estadual, há poucos dias, e vem enfrentando resistência de deputados fedeerais e estaduais que estão há anos no partido e são contrários a decisão do diretório nacional de nomeá-lo presidente em Mato Grosso.





Inicialmente os parlamentares cogitaram sair mas devem ficar no PSB para garantir a sigla na base de apoio ao governo Pedro Taques. O partido tem duas secretarias estaduais.

Por Gazeta Digital (foto: arquivo/assessoria)