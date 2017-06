/ / Unidades da Farmácia Regional podem ser instaladas na Upa e Upinha Menino Jesus

Objetivo é atender a população que passa por consulta e necessita de medicação urgente





Último levantamento divulgado pela prefeitura de Sinop (MT), em 2015, mostra que a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) realizou, em três anos de funcionamento, 295 mil atendimentos clínicos e pediátricos. Em 2013 foram atendidas 104.366 pessoas. Em 2014 foram registrados 99.003 atendimentos. De janeiro até agosto de 2015, a UPA atendeu 72.205 pessoas.





Atualmente a cidade possui uma Farmácia Popular do Brasil que é conveniada e gerida pelo governo federal e que oferece 108 tipos de medicação, com 90% de desconto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 12h. Apenas medicamentos de diabetes, hipertenção e asma são fornecidos de forma gratuita.





Sinop possui ainda quatro unidades de Farmácia Regional, localizadas em pontos estratégicos. As unidades trabalham com horário de atendimento de segunda à sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 17hs e são geridas pelo município. Os medicamentos são adquiridos com recurso próprio do poder executivo e dos governos federal e estadual, conforme disposto na Portaria n° 1.555, de 30 de julho de 2013. Elas contam com farmacêutico responsável para distribuição de medicamentos e oferecem coleta de sangue e material biológico. Porém não tem atendimento aos fins de semana e feriados.

Analisando este fator, o vereador Ademir Bortoli (PMDB), faz nesta segunda-feira (05) uma indicação ao poder executivo solicitando a implantação de uma unidade da Farmácia Regional na UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) localizada na Avenida André Maggi e outra na UBS do Bairro Menino Jesus (Upinha), que tem atendimento 24 horas nos fins de semana e feriados. A UPA atende diariamente uma grande quantidade de idosos, gestantes, crianças e pessoas com necessidades especiais.

“Temos que pensar na população, que muitas vezes não tem como sair da consulta da UPA e ir para uma farmácia comprar o remédio. Com uma unidade da farmácia Regional em anexo a Unidade de Pronto Atendimento o paciente já pode sair do local com a medicação”, defende Bortoli.

O objetivo da indicação é garantir o acesso da população aos medicamentos de forma gratuita mesmo no período noturno, feriados e finais de semana. Muitas vezes os pacientes passam por consulta e precisam urgente da medicação e não tem condições de comprar e às vezes não podem esperar até a segunda-feira para ir a uma das unidades da Farmácia Regional.

A moradora Gislaine da Silva Sauer relata que teve dificuldade para conseguir a medicação após seu filho ter sido atendido na UPA em um final de semana. “Ele estava com muita febre, dor de cabeça e na barriga, achamos que era dengue e eu o levei para a UPA. Após ser atendido, ele foi medicado e no exame deu que ele estava com infecção urinária e precisava tomar um antibiótico. Eu estava desempregada e não tinha condições de comprar e não tinha também como pegar nas farmácias porque era fim de semana e as mesmas estavam fechadas. Tive que recorrer a um parente e pegar dinheiro emprestado para comprar o remédio”, explicou Gislaine.

Vale lembrar que as Farmácias Regionais distribuem todas as medicações de forma gratuita para a população. Para ter acesso aos medicamentos o paciente precisa ir até uma das unidades, munido de documentos pessoais e da receita médica e realizar um cadastro. Conforme consta na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), as unidades distribuem 237 tipos diferentes de medicamentos e atendem em média 20 mil pessoas por mês.

Dieny Vieira

Assessoria