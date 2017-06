/ / Tudo pronto para a estreia de Guarantã do Norte na copa Centro América

Os jogos estarão acontecendo neste final de semana, sexta-feira e Sábado (09 e 10/06), na Sexta-feira com inicio às 19h30min, Guarantã do Norte joga com a seleção de Peixoto de Azevedo, no sábado no mesmo horário, é a vez do selecionado de Guarantã do Norte, jogar contra a equipe de Novo Progresso/PA.