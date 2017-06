/ / Trabalhador morre após receber descarga elétrica

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde desta quinta-feira (22) após receber uma descarga elétrica na rede de alta tensão na rodovia MT-449, em Lucas do rio Verde/MT.





De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Lucas do Rio Verde, o trabalhador estava prestando serviço para uma empresa de provedores de internet de fibra ótica, quando por motivos ainda desconhecidos recebeu a descarga elétrica



Segundo os bombeiros, o homem desmaiou e ficou preso pelo cinto de segurança ao poste, após o corrido, colegas que estavam no local acionaram o resgate.





A equipe de socorro tentou reanima-lo, mas durante o percurso até o Hospital São Lucas, ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.